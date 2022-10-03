احتراق شاحنة لنقل الاسفلت بمدخل سيدي علي الحطاب في المرناقية

جد صبيحة اليوم الاثنين، على مستوى مدخل سيدي علي الحطاب بالمرناقية، من ولاية منوبة، حادث احتراق شاحنة لنقل وتفريغ الاسفلت، لم يسفر عن اي اضرار بشرية، فيما احترقت الشاحنة بشكل كلي، وفق ما افاد به مصدر من الادارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة “وات”.

وتفيد صورة الحادث بان الشاحنة تجر صهريجا من الحجم الكبير يحتوي اطنانا من مادة الاسفلت المسيّل المستعمل في تهيئة الطرقات، اشتعلت فيها النيران، واستطاع سائقها القفز منها والنجاة، فيما التهمتها السنة اللهب بشكل كلي.

وتمكن اعوان الحماية المدنية بمنوبة بعد تدخلهم بشاحنتي اطفاء وسيارة اسعاف، من اخماد الحريق بالشاحنة التابعة لشركة مقاولات خاصة، وتسهيل حركة المرور على مستوى الطريق الوطنية رقم 5 .