سيدي بوزيد: الأعوان المتعاقدون بالاجر الأدنى بمندوبية الشباب والرياضة يطالبون بتسوية وضعيتهم المهنية

نفذ عدد من الأعوان المتعاقدين بالاجر الأدنى المضمون بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسيدي بوزيد، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية للمطالبة بالاسراع في اصدار النص الترتيبي المتعلق بتسوية وضعيتهم المهنية.

وأكد ممثل النقابة الأساسية لأعوان واطارات الشباب والرياضة بسيدي بوزيد صابر السعيدي في تصريح ل”وات”، على أولوية المتعاقدين في تسوية وضعيتهم المهنية وفق الاتفاقيات السابقة خاصة أنهم أعوان يقدمون الخدمات منذ سنوات، واشار الى أن الأعوان المتعاقدين سيخوضون سلسلة من الاحتجاجات للحصول على حقوقهم الكاملة مستنكرا مماطلة الدولة في تسوية هذا الملف.

وبين المحتجون في تصريحات ل”وات”، أنهم يعملون منذ سنوات في ظروف غير لائقة وبأجور زهيدة لا توفر لهم الحد الأدنى من متطلبات الحياة، وقد ضاعف غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، من سوء ظروفهم الاجتماعية.