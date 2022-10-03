قفصة: تسجيل 531 مخالفة اقتصادية خلال شهر سبتمبر الماضي

سجلت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بقفصة، خلال شهر سبتمبر الماضي، 531 مخالفة اقتصادية في أعقاب 2675 زيارة تفقد شملت المحلات المفتوحة للعموم والأسواق ومسالك التوزيع ووسائل نقل البضائع عبر الطرقات، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة بالجهة، منير الجلولي.

وأضاف الجلولي في تصريح ل”وات” اليوم الاثنين، أن المخالفات تعلقت بعدم إشهار الأسعار، والبيع بأسعار غير قانونية وعدم إشهارها والترفيع فيها، والإخلال بتراتيب الدعم، ومسك وبيع منتوجات مجهولة المصدر ومواد أخرى، مشيرا إلى أن المحجوزات تمثلت في 105 أطنان من البطاطا و20 طنا من الخضر والغلال و2 طن من مادة الفارينة و7،6 طن من المواد العلفية، ومواد بناء، منها إسمنت وحديد، فضلا عن الحليب، فاقت قيمتها الجملية 100 ألف دينار.

وأشار إلى أن عدد فرق المراقبة الاقتصادية التي تولت القيام بحملات الرقابة خلال هذه الفترة بلغ 161 فريقا موزعة على كافة معتمديات ولاية قفصة، وبحصص صباحية ومسائية وليلية.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بقفصة، فتحت محاضر بحث ضد المخالفين لإحالتها على أنظار القضاء للبت فيها.