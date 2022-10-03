توننداكس” يقفل جلسة الاثنين على تراجع بنسبة 2ر0 بالمائة وسط تداولات في حدود 1ر8 مليون دينار”

تراجع مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس”، الاثنين، عند الاقفال، بنسبة 2ر0 بالمائة الى مستوى 8ر8304 نقطة وفق الوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية.

وسجلت السوق تداول زهاء 1ر8 مليون دينار وقد حصلت اسمنت قرطاج على حصة تقارب 4ر1 مليون دينار علما وان سهم الشركة انهى الجلسة على ارتفاع بنسبة 1ر2 بالمائة عند مستوى 960ر1 دينار.

وتصدر سهم الشركة الصناعية للأجهزة والآلات الكهربائية، قائمة الارتفاعات، بنسبة 6 بالمائة ليقفل على سعر 740ر3 دينار وسط تداولات في حدود 3ر1 مليون دينار في حين زاد سهم الشركة التونسية للإطارات المطاطية بنسبة 4ر4 بالمائة ليصل الى مستوى 930ر4 دينار.

وتراجع سهم الشركة العصرية للخزف بنسبة 5ر5 بالمائة ليقفل على سعر 860ر0 دينار في حين تقهقر سهم “أوروسيكل” بنسبة 6ر2 بالمائة لينهي الجلسة على سعر 30 دينار.