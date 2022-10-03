عاجل: هذا ما قرره القضاء في حق نقيب الحرس المتهم بالرشوة..

تولى قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الإبتدائية سوسة 1، إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد النقيب بالحرس الوطني الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي وهو بصدد تلقي رشوة أثناء أداء واجبه، وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي بها معز بن عبد الله اليوسفي.

وأضاف اليوسفي في تصريح لموزاييك أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيق ضد المظنون فيه وضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل إرتكاب جريمة التحيل بإستعمال خصائص الوظيف طبق موجبات الفصلين 291 و114 من المجلة الجزائية وعهدت بالبحث التحقيقي إلى قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني لمباشرة الأعمال الإستقرائية الكاشفة للحقيقة وإصدار البطاقات القضائية المتعينة قانونيا.