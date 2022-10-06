الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا ” سيات 2022″ من 12 إلى 15 أكتوبر 2022 بقصر المعارض بالكرم

تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الدورة الرابعة عشرة للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا ” سيات 2022 ” تحت شعار ” استثمار ذكي من أجل تنمية مستدامة” وذلك من 12 إلى 15 أكتوبر 2022 بقصر المعارض بالكرم بمشاركة 15 دولة من بينها مصر وفرنسا وأمريكا والهند وأندونسيا وروسيا والكونغو

وبينت المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، إنجي الدقي، خلال ندوة صحفية، عقدتها الوكالة بمقرها، الخميس، أن هذا الصالون يسعى إلى أن يتيح للفلاحين والمستثمرين التعرف على التقنيات الحديثة في المجال الفلاحي والفرص المتوفرة لترويج المنتجات الفلاحية.

وأوضحت الدقي، أن ما يميز دورة “سيات 2022″، ” هو المحافظة على مناظرة ” غرين تيك” لاختيار أفضل الحلول المبتكرة التي من شأنها دعم القيمة المضافة في القطاع الفلاحي

وتم، في هذا الصدد اختيار 19 مؤسسة ناشئة للمشاركة في هذه المناظرة التي تقام يوم 17 أكتوبر 2022 ليتم اختيار 3 فائزين بالجوائز المخصصة للغرض .

كما يتضمن الصالون جملة من المكونات على غرار فضاءات لعرض آخر ابتكارات التكنولوجيا ذات العلاقة بالفلاحة ومستجدّات البحث العلمي الفلاحي وأفكار المشاريع الجديدة في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية و الصيد البحري والخدمات.

ويعقد الصالون لقاءات شراكة بين مستثمرين ورجال أعمال من تونس ونظرائهم الأجانب قصد بعث مشاريع أو ربط علاقات تجارية أو إبرام عقود إنتاج.

ويتخلل الصالون، كذلك، 15 حصة لعروض التقنيات الحديثة للتعريف بآخر المستجدات على مستوى التقنيات الفلاحية والتكنولوجيات الحديثة.

وأفادت الدقي، أن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تنظم بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ، في اطار الصالون، المنتدى الدولي للاستثمار المسؤول الذي يهدف إلى دعم الاستثمار المستدام والأخذ بعين الاعتبار هشاشة الموارد الطبيعية.

تجدر الإشارة إلى أن الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي ” سيات 2022″ ينتظر أن يشهد مشاركة 220 عارض على مساحة جملية تقدر بــ 10 آلاف متر مربع ويأمل المنظمون أن يستقبل الصالون أكثر من 12 ألف زائر.