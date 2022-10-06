سانوفي تونس تطلق قافلة توعية متنقلة ضد الألام الصامتة

تطلق سانوفي تونس ، بالتعاون مع علماء النفس من مجموعة “أحكيلي” في الفترة من 6 إلى 26 أكتوبر 2022 ، قافلة توعوية متنقلة حول تشخيص وإدارة الألام الصامتة

هذه القافلة التي سيكون شعارها “عبّر على وجيعتك ، صحّتك بين يديك” ستكون متواجدة في 14 مدينة من تونس

مثل العديد من البلدان ، يتحدث العديد من المواطنين التونسيين عن “المعاناة من الألام الصامتة” ، أي العيش مع الألم دون رعاية مناسبة

من خلال هذه القافلة المتنقلة ، ستنشر سانوفي و احكيلي جهازًا للاستماع إلى المواطنين وأيضًا رسائل توعية وتثقيف علاجي بخصوص إدارة الألام الصامتة

في الواقع ، يمكن أن تقلل الإدارة المناسبة للألم الصامت من تأثيره الجسدي والنفسي. الاستماع الفعال والدعم والمشورة والمرافقة ستكون الكلمات الرئيسية لهذه القافلة.

تلتزم سانوفي منذ عقود بتخفيف الآلام وتحسين نوعية الحياة اليومية. نحن نقدم حلول العلاج الذاتي لتخفيف الآلام المؤقتة من الشدة الخفيفة إلى المتوسطة و / أو الحمى. تتكون مجموعة الأدوية المسكنة لدينا من جرعات مختلفة وفقًا للوزن والعمر ، بالإضافة إلى وجود نماذج مختلفة لتسهيل الاستخدام المريح.

بالإضافة إلى هذه الحلول العلاجية ، نقدم معلومات حول كيفية التعايش بشكل أفضل مع الألم ، لأن مهمتنا هي أيضًا تثقيف المرضى حول إدارة هذه الحالة المرضية. نحن ندعم أيضًا المتخصصين في الرعاية الصحية ، من خلال توفير أدوات وخدمات تقييم الألم للحصول على المعلومات العلمية والطبية.

تندرج هذه القافلة المتنقلة في إطار اليوم العالمي لتخفيف الآلام الذي يتم الاحتفال به كل عام في الثالث من شهر أكتوبر.

كشريك في الرحلة الصحية ، تقترح سانوفي أن يكون المريض حريصاً على صحته على صحته. هذا هو مفهوم الرعاية الذاتية المسؤولة.

طموح سانوفي هو تمكين الناس من تحمل مسؤولية صحتهم من خلال تعليمهم كيفية حماية أنفسهم من الأمراض والمشاكل الصحية البسيطة.

حول سانوفي

نحن شركة صحية عالمية مبتكرة يقودها هدف واحد: متابعة معجزات العلم لتحسين حياة الناس. تعمل فرقنا ، الموجودة في مائة دولة ، على تغيير ممارسة الطب لجعل المستحيل ممكناً. نقدم حلولًا علاجية من شأنها تغيير حياة المرضى واللقاحات التي تحمي ملايين الأشخاص حول العالم ، مسترشدين بطموح التنمية المستدامة ومسؤوليتنا الاجتماعية.

تم إدراج سانوفي في EURONEXT: SAN و NASDAQ: SNY