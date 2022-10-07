سائقة المترو التي تعرضت للتعنيف بمحطة الانطلاقة تكشف تفاصيل صادمة ومروعة عن الحادثة..

كشفت ابتسام، سائقة الميترو الخفيف، التي تعرّضت امس إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل مجموعة شبّان على مستوى محطّة الانطلاقة تفاصيل الحادثة المروعة التي عاشتها.

أوضحت ابتسام في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة أنّها انطلقت من محطّة برشلونة في اتّجاه محطّة الانطلاقة، حيث وجدت المحطّة مكتظة بالركاب، وقد عمد مجموعة من الشبّان إلى فتح باب الميترو، حالما بدأ السير، فرضت مواصلة السياقة وأبواب المترو مفتوحة، حسب روايتها.

وقالت: “نزلت من غرفة القيادة حتّى أغلق باب المترو.. مجموعة من الأولاد منعوني من ذلك، جبدوني من شعري طيحوني، وحطّولي سيقارو في وجهي”.

وأضافت: “هرعت إلى غرفة القيادة، خوفا منهم، وأقفلت الباب على نفسي، ورغم ذلك، واصلوا رمي الحجارة على الميترو.. طلبت النجدة وتدخّل الأمن حالا، ولكن ما من جدوى”.

وأشارت المتحدّثة إلى أنّه تمّ تسجيل 3 حالات وفاة، جراء ترك أبواب الميترو مفتوحة أثناء سيره، قائلة: “زميلنا موقوف بسبب السياقة والباب مفتوح”.