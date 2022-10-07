سليانة: توفير حوالي 20 ألف قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر

بلغت كميات البذور التى تم توفيرها ووضعها على الذمة، منذ بداية شهر سبتمبر وإلى غاية أمس الخميس، حوالي 20000 قنطار، وفق رئيس مكتب الزرعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد طاهر عزوز

وبين عزوز في تصريح اليوم الجمعة ل”وات” أن هذه البذور تتوزع إلى 16645 قنطارا من بذور القمح الصلب الممتازة 1580 قنطارا من بذور الشعير الممتازة و3370 قنطارا من بذور الشعير العادية، لافتا إلى أنه تم رفع قرابة 10755 قنطارا من القمح الصلب و1000 قنطار من الشعير.

وذكر أن عملية بذر الأعلاف الخريفية انطلقت، وسينطلق قريبا موسم بذر الشعير في الفترة المتراوحة بين 15 و20 أكتوبر الجاري، معتبرا أن كميات الأسمدة “محتشمة ولا تفى بالغرض في الجهة”، واشار الى انه تم توفير 2000 قنطار من مادة “سيبير45″ و9000 قنطار من مادة” د.أ.ب””

وذكر في سياق متصل أنه تم رفع 132 عينة من التربة وإرسالها للمخبر التابع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لتحليلها ومعرفة نسبة الفسفور في الأرض للضغط والتحكم في التسميد الأساسي، ولا تزال العملية متواصلة وذلك في إطار الاستعداد لموسم الزراعات الكبرى

وبين أنه تم تنظيم أيام اعلامية بالتعاون مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى واتحاد الفلاحين حول اختيار الأصناف وتحضير مهد البذر وتعديل آلة البذر، ستليها أيام اعلامية مماثلة.