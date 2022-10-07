من منها مواصلة إيقاف الدروس: هذه قرارات الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي..#خبر_عاجل

قررت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المنعقدة اليوم الجمعة 07 أكتوبر في مدينة الحمامات الجنوبية للنظر في مخرجات جلسة التفاوض بين الجامعة العامة ووزارة التربية، مواصلة التحركات الإحتجاجية، وفق ما أكده توفيق الشابي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي في تصريح لاذاعة اي أف أم.

وقال الشابي إن مقترحات وزارة التربية ضعيفة جدا ولا ترتقي إلى انتظارات المربين ولا يمكن التفاعل معها إيجابيا وبالتالي تم إقرار مواصلة النضال للتصدي لكل اشكال التشغيل الهش ولدفع الوزارة للتفاوض حول المطالب التي تضمنتها اللائحة المهنية القطاعية، وإقرار: -مواصلة مقاطعة الدروس بالنسبة لدفعة 2021 و2021 من علوم التربية والدفعة الأخيرة من اتفاق 8 ماي من النواب. – مواصلة الاعتصامات والاحتجاجات الجهوية والإقليمية والوطنية. -حجب أعداد للثلاثي الأول. -مقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني في صورة ما اعتبروه مواصلة الوزارة سياسة الهروب إلى الأمام واللامبالاة وعدم الجدية في التفاوض بخصوص مطالب القطاع.