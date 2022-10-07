بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة الافتتاحية): النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى من مباريات المجموعة الثانية لحساب الجولة الافتتاحية للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الجمعة:

الجمعة 7 اكتوبر 2022

المجموعة الثانية :

في احمد خواجة المهدية

مستقبل الرجيش صفر

مستقبل سليمان صفر

في بن قردان

اتحاد بنقردان 1 رفيق الكامرجي (90 زائد2)

اولمبيك سيدي بوزيد صفر

الترتيب ل ن ف ت ه له عليه

1-اتحاد بن قردان 3 1 1 0 0 1 0

2-مستقبل سليمان 1 1 0 1 0 0 0

-مستقبل الرجيش 1 1 0 1 0 0 0

4-اولمبيك سيدي بوزيد 1 0 0 0 1 0 1

5-النادي الافريقي 0 0 0 0 0 0 0

-الاتحاد المنستيري 0 0 0 0 0 0 0

-الاولمبي الباجي 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الاولى:

السبت 8اكتوبر 2022

في الشابة

هلال الشابة – النادي البنزرتي هيثم قيراط

في باردو الهادي النيفر

الملعب التونسي – امل حمام سوسة اشرف الحركاتي

في حمام سوسة

النجم الساحلي – اتحاد تطاوين حسام بولعراس