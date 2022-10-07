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بطولة افريقيا للاندية البطلة لكرة اليد (رجال): الزمالك يفوز على الاهلي 26-25 ويضرب موعدا مع الترجي الرياضي في النهائي

2022/10/07 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

توفق نادي الزمالك المصري في الفوز على مواطنه الاهلي بنتيجة 26-25 في اطار مباراة الدور نصف النهائي لبطولة افريقيا لكرة اليد (رجال) التي احتضنتها مساء اليوم الجمعة قاعة الحمامات .
ويلتقي الزمالك المصري في مباراة النهائي المقررة يوم الاحد 9 اكتوبر الجاري الترجي الرياضي بقاعة الحمامات.
وكان الترجي قد نجح في وقت سابق من مساء اليوم في التاهل الى الدور النهائي للبطولة اثر فوزه على النادي الافريقي بنتيجة 30-22 .
ويلاقي النادي الافريقي الاهلي المصري يوم الاحد القادم في اطار مباراة ترتيبية من اجل المركزين الثالث والرابع.

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