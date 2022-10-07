بطولة افريقيا للاندية البطلة لكرة اليد (رجال): الزمالك يفوز على الاهلي 26-25 ويضرب موعدا مع الترجي الرياضي في النهائي

توفق نادي الزمالك المصري في الفوز على مواطنه الاهلي بنتيجة 26-25 في اطار مباراة الدور نصف النهائي لبطولة افريقيا لكرة اليد (رجال) التي احتضنتها مساء اليوم الجمعة قاعة الحمامات .

ويلتقي الزمالك المصري في مباراة النهائي المقررة يوم الاحد 9 اكتوبر الجاري الترجي الرياضي بقاعة الحمامات.

وكان الترجي قد نجح في وقت سابق من مساء اليوم في التاهل الى الدور النهائي للبطولة اثر فوزه على النادي الافريقي بنتيجة 30-22 .

ويلاقي النادي الافريقي الاهلي المصري يوم الاحد القادم في اطار مباراة ترتيبية من اجل المركزين الثالث والرابع.