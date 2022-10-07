إحباط ثماني عمليات هجرة غير نظامية وإيقاف 93 شخصا من عدّة دول أفريقية

أحبطت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير، خلال ليلتي 6 و7 أكتوبر الجاري، ثماني عمليات هجرة غير نظامية في اتجاه ايطاليا، وأوقفت 93 شخصا، من بينهم 53 شخصا يحملون جنسيات عدّة دول أفريقية، وعائلة متكوّنة من الأب والأم وطفلة عمرها 5 سنوات، وفق ما نشرته النقابة الأساسية للمنطقة البحرية بالمنستير بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”.

وحجزت هذه الوحدات 8 مراكب بحرية و65 محركا بحريا وكمية من المحروقات وعملة تونسية وأجنبية.

وتعهدت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير، من فرقة إرشاد ومراكز المنستير وصيادة وطبلبة والديماس، بمواصلة الأبحاث للكشف عن المتورطين في تنظيم هذه العمليات للهجرة غير النظامية، حسب ذات المصدر الأمني.