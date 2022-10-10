تفاصيل القبض على شاب اقتحم مبيت الفتيات عاريا..

تعمّد أحد الأشخاص اقتحام المبيت الجامعي للطالبات بالعمران ليلا عاري الجسد مما أثار حالة من الهلع والهيجان في صفوهن ثم لاذ بالفرار.

و بإيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالعمران وبإجراء التحريات الميدانية اللازمة بعد التنسيق مع مدير المبيت أمكن التعريف بهوية ذي الشبهة وتحديد مكان تواجده والقبض عليه بجهة حي إبن خلدون.

وبالتحري مع المعني اعترف بما نسب إليه بعد التعرف عليه من قبل مدير المعهد.وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ به من أجل “اقتحام محل الغير دون إرادة صاحبه والإعتداء بفعل الفاحشة والتجاهر بما ينافي الحياء” والأبحاث متواصلة وفق الإدارة العامة للأمن الوطني.