رئيس الجمهورية:تشريعات الدولة لا تقوم على اتفاقيات تم ابرامها سابقا بل على القوانين والمراسيم والأوامر والقرارات

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، الاثنين، “إن تشريعات الدولة لا تقوم على اتفاقيات تم “ابرامها سابقا مع بعض الجهات بل تقوم على القوانين والمراسيم والأوامر والقرارا.

وأشاد سعيد خلال استقباله بقصر قرطاج لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس حمزة، بالكفاءات التي تعج بها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الذين يقومون بأعمال في مستوى الشعور بالمسؤولية التي يتحملونها لخدمة الشعب التونسي، وفق بلاغ نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها على شبكة “فايسبوك”.

واطلع رئيس الجمهورية، كذلك، على سير مصالح الوزارة، وأثار مسألة استغلال بعض الموظفين لسلطاتهم ولأموال الدولة لخدمة بعض الأحزاب، وفق المصدر ذاته.