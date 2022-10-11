عاجل: ايقاف مترشحين للانتخابات تلاعبو بالتزكيات وهذا عددهم..

أفاد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، انه والى حدود يوم 8 اكتوبر الجاري، تللقت الهيئة 140 الف تزكية اي بما يعادل 350 مترشح عن 161 دائرة انتخابية.

واكد المنصري في تصريح لاذاعة شمس اف ام اليوم الثلاثاء، توافد اعداد كبيرة من المواطنين على مقرات الهيئات الفرعية والبلديات لمنح تزكياتهم، حسب تعبيره.

كما كشف المنصري ان عدد الايقافات المتعلقة بالتلاعب بالتزكيات بلغ 4 ايقافات (3 في دائرة تونس وحالة في القيروان)، تعلقت اغلبها بااستغلال موارد الدولة واستغلال الصفة.

ودعا المنصري التونسيين الى الابلاغ عن اي تجاوز يلاحظونه معتبرا ذلك الطريقة الانجع لحل الاشكال المتعلق بالتزكيات