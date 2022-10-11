صفاقس: وقفة احتجاجية لعدد من سائقي سيارات الأجرة “تاكسي فردي” و”لواج”

على هامش المنتدى الأول لتطوير سياحة الرحلات البحرية، المنتظم اليوم الثلاثاء بصفاقس، نفّذ عدد من سائقي سيارات الاجرة “تاكسي فردي” و”لواج”، ممن تعود أقدميتهم لسنوات 2002 و2004 و2006، وقفة احتجاجيّة على خلفية ما اعتبروه “مماطلة وتباطؤا من سلطة الاشراف في اسناد الرخص”.

وطالب المحتجّون، خلال وقفتهم أمام النزل الذي احتضن أشغال المنتدى والتي كان منتظرا أن يشرف عليها وزير النقل، بـ”حقهم في التمتع برخصهم بعد قضاء 20 سنة او ما يقاربها من الاقدمية في المهنة وتحيين المطالب في الغرض”، بحسب قولهم.

وأوضح كاتب عام نقابة سيارات الاجرة “تاكسي” والكاتب العام المساعد للفرع الجامعي للنقل بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، هشام زيتون، في تصريح اعلامي، “أن هذا التحرك الاحتجاجي يأتي على خلفية تباطئ سلط الاشراف في تسوية ملفات سواق سيارات الاجرة “تاكسي” وسواق سيارات “اللواج” أصحاب أقدمية 2002 و2004 و2006 لتمتيعم بحقهم في الرخص حسب الاولولية، وذلك بتعلة تنقيح الامر 2202، الذي ينتظر منظورو ومهنيو القطاع صدوره منذ حوالي سنتين”.

وأكد أنه في حال عدم تسوية ملفات منظوري ومهنيي القطاع الذين طالت فترة انتظارهم، وتمكينهم من حقّهم في التمتّع برخصهم في أقرب الآجال، سيتم اتخاذ اشكال نضالية تصعيدية، من ذلك الدخول في اعتصام مفتوح امام وزارة النقل.

من جهته، دعا كاتب عام النقابة الاساسية لسائقي سيارات “اللواج”، محمد سعيد شقرون، سلطة الاشراف الى “الاسراع بتنقيح الامر 2202 واصداره، من اجل تمكين منظوري ومهنيي القطاع اصحاب اقدمية سنوات 2002 و2004 و2006 من رخصهم حسب الاولوية والكف عن تسليط محاضر غير قانونية في شأنهم”.

من ناحيته، قال والي صفاقس، فاخر الفخفاخ، في تصريح ل/وات/ “انه اتفق مع المحتجين على الجلوس معهم على طاولة الحوار والاستماع إليهم مساء اليوم في مقر الولاية.

يذكر ان المحتجين عمدوا إلى غلق الطريق الرئيسية أمام النزل الذي احتضن أشغال المنتدى لمدة قصيرة من الزمن قبل اقناعهم بفسح المجال أمام حركة المرور من قبل أعوان الأمن.