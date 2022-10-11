بن عروس: افتتاح الروضة البلدية بمدينة الزهراء

شرعت الروضة البلدية بمدينة الزهراء من ولاية بن عروس في استقبال روّادها من أطفال الجهة بعد انتهاء أشغال بنائها وتهيئتها وتجهيزها بالكامل.

ووقّعت بلدية الزهراء وسفارة دولة اليابان بتونس في شهر اكتوبر 2020 اتفاقية هبة من اليابان لبناء وتجهيز الروضة البلدية بمدينة الزهراء، حيث تكفّل الجانب الياباني بتوفير اعتمادات مالية في حدود 251 ألف دينار لبناء الروضة وتهيئتها وتجهيزها بالكامل.

وأمضت بلدية المكان، بدورها، اتفاق شراكة وتمويل مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لانجاز روضة بلدية بحي برج الوزير في المركب القديم الذي تمت تهيئته وإحداث عدة مرافق به.

وتحتوي الروضة على فضاءات نموذجية للترفيه والتعليم والإحاطة، إلى جانب أماكن لاستقبال وإيواء الأطفال، وفضاءات مفتوحة للتنشيط والألعاب يشرف عليها مختصون في الطفولة.

واعتبر رئيس بلدية الزهراء، محمد ريان الحمزاوي، ان هذه الروضة موجّهة أساسا لاستقبال الأطفال من أبناء العائلات محدودة الدخل بمعلوم شهري لا يتجاوز 60 دينارا، وستعتمد في عملية الإحاطة على برامج تعليمية وتثقيفية نموذجية، وسيتم إدراج مادة الانقليزية المبسّطة في البرامج التعليمية للروضة.

ووفق نفس المصدر، ستتعزز الروضة بقاعة متعدّدة الاختصاصات يمكن استغلالها من قبل النوادي لعديد الأنشطة على غرار المسرح، والسينما،والرياضة، وفنون الرقص، وغيرها من الأنشطة التربوية.