هام: هذه القنوات التي ستؤمن البث التلفزي لمباريات الرابطة المحترفة الاولى..

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم انه تم امضاء العقد مع قناة الدوري و الكاس القطرية في خصوص بث عدد من مباريات بطولة الرابطة المحترفة الاولى (نحو زيادة عدد المباريات المسندة للقناة مقارنة بالموسم المنقضي) فضلا عن تكوين لجنة تتالف من 3 اعضاء من المكتب الجامعي و رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم و ممثلي رؤوساء الاندية للبت في بقية العروض التي تقدمت بها كل من التلفزية التونسية و قناتي التاسعة و قرطاج بليس.

واشارت الجامعة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي الى “ان اللجنة المكلفة للبت في مسالة حقوق البث التلفزي تتالف من اعضاء المكتب الجامعي واصف جليل و امين موقو وهشام الذيب ومحمد العربي رئيس الرابطة مع دعوة رؤوساء الاندية الى تفويض 3 منهم ليكونوا ضمن اللجنة المذكورة”.

واوضح بلاغ الجامعة ان “التلفزة التونسية شاركت بعرض مالي قدره 2.250 مليون دينار وهو ما يمثل ثلث القيمة الجملية ونصف المبلغ الذي تم ضبطه في كراس الشروط,كما شاركت كل من قناتي التاسعة و قرطاج بليس في لزمة حق الدخول و تصوير 3 دقائق من المقابلة ولكن العرض المقدم من القناتين جاء اقل من المبلغ المنصوص عليه في كراس الشروط”.

وتابع ذات البلاغ انه “في صورة عدم التوصل الى حل يرضي جميع الاطراف مع التلفزة التونسية فسيتم طلب اجتماع مع رئيسة الحكومة و وزيرة المالية كما سيتم في صورة تواصل الاختلاف بين ذات الاطراف عقد اجتماع مع الاندية لتحديد الحلول البديلة على غرار تمكين كل ناد من حقوق بث مبارياته مقابل اتفاق يعقد في الغرض مع الجامعة مثلما هو معمول به في عدد من البطولات”.

وفي خصوص بث المباريات عبر تقنية الستيرمينغ فاشار بلاغ الجامعة انه تلقي عرضا في الغرض من احدى المؤسسات المختصة في المجال ووقع احالته الى نفس اللجنة المذكورة للبت فيه بصفة نهائية, مع اقرار اجرء استثنائي يقضي بتمكين هاته المؤسسة من بث مباريات الرابطة الاولى عبر تقنية السترمينغ الى غاية موفى شهر اكتوبر الجاري وذلك لعدم حرمان الجماهير الرياضية من متابعة مختلف المباريات .