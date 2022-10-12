بعد شهر من العودة المدرسية: 400 الف تلميذ في منازلهم..

أكدّ الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، إقبال العزابي، في تصريح لصحفية الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أنّ حواليْ 400 الف تلميذ وتلميذة، مازالوا إلى اليوم في منازلهم نتيجة مذكرات الالحاق غير القانونية وآلية التشغيل الهش التي اعتمدتها وزارة التربية هذه السنة.

وذكر المتحدّث، “أنّ الجامعة العامـة للتعليم دعت المعلمين، من النواب وحاملي الإجـازة التطبيقية، إلى عدم الالتحاق بالمدارس، إلى حين تصحيح وزارة التربية آلية الانتداب غير القانونية المعتمدة في شـأنها، والتي تنص على كونهم مكلفين بالتدريس، عوض أسـاتذة ابتدائي متربصين، آلية انتداب لا يعلمون على أساسها عدد ساعات عملهم ولا أجورهم ولا مواعيد انتدابهم”، حسب تعبيره.

وأفاد العزابي، “أنّ ثلث الإطار التربوي معني بملف الانتداب غير القانوني، ورغم التحركات التي خاضتها الجامعة العامة للتعليم الأساسي على امتداد الأسابيع الماضية ويوم الغضب الجهوي والوطني وجلسات الحوار المنعقدة في وزارة التربية ووزارة الشـؤون الاجتماعية، إلاّ أنّ الملف بقي يراوح مكانه، في مواجهة مع إملاءات صندوق النقد الدولي وغلق باب الانتدابات في الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنّ تحركهم متواصل إلى حدّ تسوية الوضعية والتفاعل مع مطلبهم في اعتماد انتداب قانوني وطبقا للقانون الأساسي القطاعي لسلك المدرسين، مشددا أيضا على أنّهم باقون على قرار المقاطعة، وسيتجهون في الأيام القادمة، إلى مزيد من التصعيد في تحركاتهم”، حسب تعبيره.