في العاصمة: يستدرج صديقته لأحد المقاهي ليشوه وجهها..والسبب صادم..#خبر_عاجل 

تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لإدارة شرطة النجدة من القبض على منحرف عمد إلى الإعتداء على فتاة بآلة حاد (لام) على مستوى الوجه والظهر رغم محاولته التحصن بالفرار.

وبتقديم المعني إلى مقر الى مقر الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بباب البحر قصد مزيد التحري تبين وأن المتضررة تعرفت على المعني منذ حوالي شهر ثم قام إثر خلافات بينهما باستدراجها لأحد المقاهي بالعاصمة والإعتداء عليها على مستوى الوجه والظهر باستعمال (لام) اقتناه من دكان لبيع الفواكه الجافة بالجهة.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ به من أجل “الإعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلةحادة الناجم عنه تشويه بالوجه” والأبحاث متواصلة.