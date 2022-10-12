منوبة: الأولياء يغلقون 4 مؤسسات تربوية احتجاجا على عدم تدريس أبنائهم وتوسّع دائرة الاحتجاجات إلى 9 مدارس أخرى

توقفت الدروس اليوم الاربعاء، في 4 مدارس ابتدائية بولاية منوبة، هي النفيض والدريجة ببرج العامري، وشاكر 1 بدوار هيشر، والهدى بالبطان، والتي اغلق أولياء تلاميذها أبوابها منذ أمس الثلاثاء، احتجاجا على حرمان ابنائهم من الدروس، بسبب تواصل مقاطعة خريجي علوم التربية والنواب للعمل بسبب مطالبهم المهنية، وفق ما ذكره كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الاساسي، سفيان الجعيدي، لـ”وات”.

كما شهد عدد من المدارس صبيحة اليوم احتجاجات للاولياء والتلاميذ، على غرار مدرسة الرياض 1 والغزالي والشباب بدوار هيشر، واتسعت رقعة الاحتجاج الى مدارس اخرى، وهي الامل، والامام سحنون بمنوبة، والانطلاقة، والجمهورية، ببرج العامري، والمرناقية 1، وذلك على خلفية نفس المطالب ومن أجل حقّ ابنائهم في الدروس والعدل في ذلك، على اعتبار تدريس اقسام دون أخرى.

وبيّن الجعيدي أن الاشكال يهمّ أغلب المدارس بالجهة، وعددها الجملي 96 مدرسة ابتدائية، وذلك نتيجة مقاطعة المعلمين من خريجي علوم التربية والمعلمين النواب التدريس، من أجل مطالبهم المشروعة بتسوية وضعهم، وعددهم 277 معلما ومعلمة، موزعين على 94 من الدفعة الاخيرة لاتفاق 8 ماي، و112 من خريجي علوم التربية دفعة 2022 و71 من خريجي علوم التربية دفعة 2021.

وحمّل الجعيدي وزارة الاشراف مسؤولياتها في ما سيؤول اليه الوضع مع توسع للاحتجاجات وغلق للمؤسسات التربوية من قبل الاولياء والتلاميذ، داعيا الى التزام الوزارة بالتعهدات الممضى عليها في الاتفاقيات الصادرة في الرائد الرسمي، ومراجعة حقوق المربين المشروعة، حتى تتواصل الدروس بشكل عادي.

واعتبر أنّه من الحيف تدريس اقسام وحرمان اخرى منذ بداية السنة الدراسية، دون ايجاد حلول جذرية للاشكال، مؤكدا على تمسّك الفرع الجامعي ومن خلفه الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي بمواصلة مقاطعة المربين للدروس حتى ينال المربّون حقوقهم غير المادية، والمتعلقة بصفة مهنية قانونية لا غير، وفق تعبيره.