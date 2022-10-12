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في العاصمة: شيخ الـ77 سنة يروج الأقراص المخدرة..!

2022/10/12 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

على إثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بسيدي البشير بالعاصمة، مفادها تورّط مسن يبلغ من العمر 77 سنة من متساكني الجهة في ترويج الأقراص المخدرة بمنزل يستغله على وجه الكراء، تم التنسيق مع النيابة العمومية لمداهمة محل سكن ذي الشبهة والقبض عليه.

وبتفتيش المنزل تم العثور على 90 قرص مخدّر من نوع باركيزول ومبلغ مالي قدره 322 دينار من عائدات الترويج.
وبالتحري معه، اعترف باندماجه في ترويج الأقراص المخدرة التي يتوزد بها من المستشفى مستغلا بذلك تقدمه في السن.
وقد تم الإحتفاظ به بعد استشارة النيابة العمومية من أجل “مسك وحيازة أقراص مخدّرة مدرجة بالجدول ‘ب’ بنية الترويج”، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للإدارة العامة للأمن الوطني على “الفايسبوك”

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