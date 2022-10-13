تسمم 40 تلميذ بمبيت معهد حيدرة..وهذه التفاصيل..

تعرض 40 تلميذا يقيمون في مبيت المعهد الثانوي بحيدرة إلى تسمم غذائي ليلة البارحة وقد تم نقلهم إلى المستشفى المحلي بحيدرة اين تلقوا الإسعافات اللازمة.

وحسب ما اكدته رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالقصرين الدكتورة دلال محمدي في تصريح لاذاعة شمس أف أم، فان فريقا صحيا قام اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 بزيارة الى مطعم المعهد وتم رفع عينات من الأكلة التي تناولها التلاميذ ليلة البارحة لتحليلها وقاموا بعملية تفقد لتجهيزات الطبخ والتبريد.

وأوضحت المحمدي بأن التلاميذ لم يجلبوا أي أكل من مكان آخر وقد تناولوا فقط الأكلة التي قُدمت لهم في المطعم المدرسي.