سيدي بوزيد: سكان منطقة “القلال” من منزل بوزيان يحتجون للمطالبة بتوفير عدد من المرافق الأساسية

نفذ عدد من سكان منطقة “القلال” التابعة لمعتمدية منزل بوزيان من ولايو سيدي بوزيد، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، اليوم الخميس، للمطالبة بتوفير مركز أمن بالمنطقة، والرفع من الضغط العالي للكهرباء، وتوفير طبيب قار وقسم استعجالي بالمستوصف المحلي، واحداث دائرة بلدية بمنطقة “القلال”.

وبين المحتجون في تصريحات متطابقة ل”وات”، أن منطقة “القلال” تعاني حاليا من سرقة السيارات والمواشي والعنف أمام المؤسسات التربوية ومن عدم توفر تغطية جيدة بالتيار الكهربائي ما يتطلب احداث مركز أمن قار وتقوية الضغط العالي للكهرباء، وهي خدمات من حق المواطن، وفق تعبيرهم.

وأكد المتحدث باسم المحتجين سالم عباسي في تصريح ل”وات”، أن مطالب المحتجين من أبناء منطقة “القلال” هي من مقومات الحياة، وعدم توفر هذه المرافق قد عطل الخدمات في المنطقة وعطل احداث المشاريع خاصة منها الفلاحية، خاصة وان منطقة “القلال” تبعد حوالي 17 كلم عن مدينة منزل بوزيان وتعد حوالي 8 الاف ساكن ما يتطلب تمكينها من المرافق الأساسية التي توفر الخدمات للمواطن.

ومن جانبه، أفاد معتمد منزل بوزيان سعد همامي في تصريح ل”وات”، أن سكان منطقة “القلال” لم يتواصلوا مع السلط المحلية لا كتابيا ولا شفاهيا حول هذه المطالب.