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منير بن صالحة يعلن ترشحه للانتخابات التشريعية..

2022/10/13 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلن المحامي منير بن صالحة أنه سيترشح للانتخابات التشريعية القادمة المقررة يوم 17 ديسمبر 2022، مبينا أن حظوظه وافرة في الدائرة التي سيترشح عليها.

وأكد منير بن صالحة اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 في تصريح لاذاعة شمس أف أم أن جمع التزكيات لا يمثل مشكلا بالنسبة إليه.

من جهة أخرى اعتبر أن المشهد البرلماني القادم سيكون أفضل بكثير من المشهد السابق، مشددا على أن أداء البرلمان الجديد سيكون أحسن من السابق.

وانتقد البرلمان المنحل وقال إنه لا يَذكره بخير ولا يتحسر عليه.

وبخصوص التخوفات من عودة العروشية، أفاد بن صالحة أن العروشية لن تعود أبدا لتونس، مشيرا إلى أن الشعب التونسي من أكثر الشعوب تعلقا بالدولة.

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