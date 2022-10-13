قفصة: إنجاز 1618 عمليّة تحيين للناخبين وإمضاء 6774 تزكية لفائدة مترشحين محتملين للإنتخابات البرلمانية المقبلة

بلغ عدد عمليات تحيين الناخبين المسجلين بالدوائر الإنتخابية بولاية قفصة والمنجزة منذ إنطلاق العمليّة يوم 26 سبتمبر المنقضي، 1618 عملية، أنجزتها الهيئة الفرعية للإنتخابات إستعدادا للإنتخابات التشريعيّة المقرّرة ليوم 17 ديسمبر المقبل.

وتتيح عمليّة التحيين التي تنتهي اليوم الخميس، للناخبيين المسجلين آليا أو إراديا بولاية قفصة، والبالغ عددهم أكثر من 280 ألف ناخب وناخبة موزّعين على 04 دوائر إنتخابية، من تحيين مراكز إقتراعهم أو دوائرهم الإنتخابية الجديدة، حسب عنوان إقامتهم الفعلي.

من ناحية أخرى، وإستعدادا لمرحلة قبول الترشحات للإنتخابات التشريعية المقبلة والتي ستنطلق الإثنين المقبل، تسلّمت الهيئة الفرعية للإنتخابات بقفصة القاعة الرياضية المغطّاة، اين ستجري عمليّة قبول الترشّحات لهذا الإستحقاق الإنتخابي، وهي عمليّة ستتواصل على مدى أسبوع كامل.

في نفس السياق، أفاد رئيس الهيئة محمد الشريف اليوم الخميس، أنّ الهيئة سجّلت منذ إنطلاق عمليّة إمضاء التزكيات وإلى حدود أمس الإربعاء، 6774 تزكية لفائدة 44 شخصا يرغبون في الترشّح للإنتخابات البرلمانية ليوم 17 ديسمبر القادم، وذلك دون إحتساب التزكيات التي قام أصحابها بإمضائها لدى ضبّاط الحالة المدنية ببلديات الولاية.

وسجّلت في هذا الإطار دائرة القطار والسند وبلخير إلى الآن، أكبر عدد من التزكيات لفائدة 16 مُرشّحا مُحتملا لهذه الإنتخابات، تلتها دائرة الرديف وأم العرائس والمتلوي والمظيلة وسيدي بوبكر ب2265 تزكية لفائدة 09 راغبين في الترشّح، فيما سجّلت الدائرة الإنتخابية بقفصة الجنوبية أقلّ عدد من التزكيات ب362 تزكية لفائدة 09 مُرشّحين مُحتملين.

وركّزت الهيئة الفرعية بقفصة 13 عونا بمختلف معتمديات الولاية مكلّفين بالتعريف بالإمضاء على تزكيات المترشحين للإنتخابات، باعتبار أن ملفّ الترشّح لإستحقاق يوم 17 ديسمبر المقبل يقضي بأن يتحصّل أي مترشّح وجوبا على قائمة إسمية للمُزكّين لترشّحه تضمّ 400 تزكية من الناخبين المُسجلين في الدائرة الإنتخابية المُترشّح عنها, نصفها من النساء ورُبعها على الاقلّ من الشباب دون سنّ ال35 عاما، على أن تكون إمضاءات المُزكّين مُعرّفا بها لدى ضابط الحالة المدنية أو لدى أعوان الهيئة الفرعية للإنتخابات.

وتنقسم ولاية قفصة إلى 04 دوائر إنتخابية هي دائرة قفصة الجنوبية ودائرة قفصة الشمالية وسيدي عيش والقصر وزانوش ودائرة الرديف وأم العرائس والمتلوي والمظيلة وسيدي بوبكر، ودائرة القطار وبلخير والسند، وسوف ينتخب ناخبو كلّ دائرة من هذه الدوائر عضوا واحدا سوف يُمثّلهم في مجلس نواب الشعب القادم، ليكون بذلك عدد نواب ولاية قفصة في هذا المجلس 4 نواب.

ويبلغ عدد الناخبين المُسجلين بولاية قفصة حسب آخر تحييين للسجل الإنتخابي أجرته الهيئة الفرعية الإنتخابية في شهر جويلية المنقضي، 280 ألفا و113 ناخبا.