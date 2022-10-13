تصنيف 8 جامعات تونسية عمومية في مراتب متقدمة ضمن ترتيب جامعات العالم لمؤسسة “تايمز هاير ايدوكايشن”

تمكّنت 8 جامعات تونسية عمومية من تبوّء مراتب متقدمة ضمن التصنيف العالمي الجديد للجامعات، الذي أصدرته مؤسّسة “تايمز هاير ايدوكايشن” (Times Higher Education) المختصة في تصنيف جامعات العالم وفق عدّة مؤشرات.

وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، أن هذه الجامعات التونسية العمومية التي تحصلت على مراتب متقدمة ضمن هذا التصنيف العالمي هي جامعة منوبة، وجامعة تونس المنار، وجامعة صفاقس، وجامعة المنستير، وجامعة سوسة، وجامعة قابس، وجامعة قرطاج وجامعة تونس.

وشمل هذا الترتيب الجديد لمجلة “تايمز هاير ايدوكايشن” الذي صدر يوم 12 أكتوبر الجاري 1799 مؤسسة للتعليم العالي في 104 دولة، واحتلت جامعة أكسفود البريطانية المركز الأول تليها جامعة هارفرد الأمريكية في المركز الثاني وجامعة كمبردج البريطانية وجامعة ستانفودر الأمريكية في المركز الثالث، وحجب المركز الرابع وصنفت جامعة ماساشوستس الأمريكية في المركز الخامس.

وتوجّهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ذات البلاغ، بالتهنئة إلى الجامعات التونسية للجهود المبذولة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتصنيفها ضمن أفضل المراتب عالميا.