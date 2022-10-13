الكاف: توفّر مخزون هامّ من المواد الاستهلاكية المدعّمة بالجهة

تدعّم المخزون الجهوي للمواد المدعّمة وذات الاستهلاك الواسع بولاية الكاف، بعد توفير كميات هامة من الزيت، والسكر، والأرز، والقهوة، وفق ما أفاد به ، اليوم الخميس، المدير الجهوي للتجارة بالكاف رياض القاسمي.

وقال القاسمي،في تصريح لـ”وات”، أنه تم خلال الأيام الماضية توزيع حوالي 40 ألف لتر من الزيت المدعم على كافة تجار الولاية، وضخّ 61 الف لتر أخرى بداية من اليوم في السوق لتوزيعها أيضا بكامل تراب الولاية، مؤكدا أن الإدارة الجهوية للتجارة تشرف بنفسها على توزيع هذه الكميات للتأكد من وصولها إلى مستحقيها، على حد تعبيره.

وأشار المصدر ذاته إلى أهمية المخزون المتوفر بالجهة والذي يحتوي 500 طن من السكر، و 30 طنا من الأرز، و10 أطنان من القهوة، بما يمكن من تزويد الجهة بهذه المواد لمدة طويلة، وفق تقديره.