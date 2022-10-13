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خطير: رصد بؤرة للحشرة القرمزية بمنطقة الفرادة في مساكن..

2022/10/13 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

اكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة حسان اللطيف رصد بؤرة إصابة بالحشرة القرمزية في غراسات التين الشوكي بمنطقة الفرادة من معتمدية مساكن

وأضاف اللطيف في تصريح ل”وات” اليوم الخميس، ان التنسيق جاري بين الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة ومصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية من اجل تطويق مجال انتشار الحشرة القرمزية والقضاء عليها

ودعا كافة الفلاحين بالجهة الى اليقظة والمسارعة باعلام مصالح الاتحاد او مندوبية الفلاحة عند ملاحظة أي تغيرات غير طبيعية او أي أعراض للإصابة بالحشرة القرمزية لتفادي تسرب وانتشار هذه الآفة الى كافة مناطق الإنتاج

وكان المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسوسة محمد العبيدي أشار في تصريح سابق ل”وات” بان مقاومة الحشرة القرمزية لا يتم الا عبر المداواة وتقليع الغراسات المصابة ثم ردمها وإعادة مداواة المساحات الملاصقة لغراسات التين الشوكي على مساحة لا تقل عن 500 متر

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