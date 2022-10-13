مصالح الحرس الديواني بمدنين تحبط محاولة تهريب 37 ألف حبة دواء مخدر..

احبطت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بمدنين، فجر الخميس، محاولة تهريب37 ألف حبة دواء مخدّر نوع “بريغابالين 300 مغ” مخفية تحت الكرسي الامامي لسيارة رباعية الدفع، وفق بلاغ للديوانة التونسية.

وقد ضبطت دورية الحرس الديواني بمدنين، في إطار مكافحة تهريب المواد المخدرة على كامل التراب الوطني، سيارة رباعية الدفع لا تحمل ترقيما منجميا إثر نصب كمين على مستوى منطقة الظاهر ببني خداش، وبإخضاعها إلى التفتيش الدقيق، تم العثور داخلها على37 ألف حبة دواء مخدّر نوع “بريغابالين 300 مغ “مخفية تحت الكرسي الأمامي للسيارة.

وافاد المصدر ذاته انه تمّ تحرير محضر حجز في الغرض وقدرت القيمة الجملية للمحجوز بحوالي 850 ألف دينار باعتبار وسيلة النقل.

كما تم إثر استشارة النيابة العمومية الإذن بإحالة الملف على أنظارها والقيام بالتتبعات اللازمة في الغرض