نابل: فلاحون يشتكون من تكرر سرقات المعدات الفلاحية والمواشي ويطالبون بتكثيف الحملات الأمنية

يشتكي الفلاحون بمعتمدية قربة من ولاية نابل، من تكرر سرقات المعدات الفلاحية والمواشي والتي ارتفع نسقها خلال الفترة الأخيرة بمناطق ديار الحجاج ولثلاث وقرعة ساسي، مطالبين السلط الأمنية بتكثيف حملات المراقبة للحد من هذه السرقات

ولاحظوا، اليوم الجمعة، في تصريحات متطابقة لصحفية (وات)، أن طريقة ارتكاب هذه الجرائم توحي بوجود شبكات منظمة تترصد الفلاحين للاستيلاء على ممتلكاتهم سواء كانت من الأبقار والمواشي او المواد الفلاحية، داعين إلى تطبيق القانون المتعلق بتعزيز حماية الفلاحين وزجر كل أنواع السرقات المتعلقة بالمحاصيل والمعدات الفلاحية والمواشي والذي يقضي بالسجن لمدة 10 سنوات

وأبرز رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقربة، معز الشاوش، ان تكرر سرقات الأبقار والمواشي اضطر عديد الفلاحين لبيع القطيع لتفادي مزيد الخسائر، لافتا إلى أنه تم خلال الآونة الأخيرة تسجيل تشكيات من طرف الفلاحين الذين تعرضوا للسرقات التي طالت المحركات الكهربائية لآبار الري والأسلاك الكهربائية والقنوات البلاستيكة ومستلزمات الري “قطرة قطرة”.

وفي هذا السياق، أعرب الشاوش عن تخوف الفلاحين من تفشي هذه الظاهرة التي تهدد حياتهم نظرا لأن هذه السرقات منظمة وتمثل خطرا عليهم وعلى حراس الضيعات الفلاحية، داعيا إلى مزيد تعزيز الوحدات الأمنية وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بحملات المراقبة بصفة مستمرة

وبدوره، توجه احد فلاحي منطقة ديار الحجاج، مكرم خليل، الى السلط المركزية والمحلية للتدخل من اجل الحد من ظاهرة السرقات التي تؤرق الفلاحين ليلا نهارا، داعيا الى ضرورة تكثيف الحملات الأمنية وتشديد الرقابة ايضا على عملية بيع المواد البلاستيكية المستعملة في القطاع الفلاحي والتي يتم إعادة رسكلتها.