القضاء يقرر الحطّ من العقوبات ضد التبيني في هذه القضايا..

أصدرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامها بخصوص اعتراض النائب السابق فيصل التبّيني على ثلاثة أحكام غيابيّة قضت في مجملها بسجنه مدّة عام واحد وأربعة أشهر في ثلاث قضايا رفعت ضدّه من طرف كلّ من بشرى بلحاج حميدة وصابرين القوبنطيني ورئيسة جمعية “نبض بلادي” .

وإثر اعتراض التبيني تمّ إقرار إدانته من أجل الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تعديل نصّ كلّ حكم صادر في حقّه.

حيث قضت المحكمة بالخطيّة الماليّة بـ 300 دينار عوضا عن 6 أشهر سجنا وبالمثل في القضية المرفوعة من طرف رئيسة جمعية “نبض بلادي”.

أما القضيّة المرفوعة من طرف صابرين القوبنطيني، فقد قضت هيئة المحكمة بالنزول بالعقاب البدني من 4 أشهر إلى شهرين إثنين سجنا.