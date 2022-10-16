القبض على 4 تكفيريين بصدد التحضير للمشاركة في عملية حرقة من سواحل بنزرت..وهذه التفاصيل..

تمكّنت الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامّة للمصالح المختصّة بالأمن الوطني، فجر يوم أمس السبت، من إلقاء القبض على 4 تكفيريين بصدد التحضير للمشاركة في عمليّة هجرة غير نظامية انطلاقا من سواحل مدينة منزل عبد الرحمان (ولاية بنزرت) نحو إحدى الدّول الأوروبيّة، وحجزت لديهم مبلغا ماليا من العملة الأجنبيّة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة أن الوحدة المعنية تمكنت من تحديد مكان تواجد أحد هذه العناصر الإرهابيّة الخطيرة الصادر في شأنه عدّة مناشير تفتيش ومحلّ حكم يقضي بسجنه لمدّة 14 سنة ، وضبط 3 عناصر تكفيريّة مرافقة له إثر عملية تعقّب بهدف الكشف عن تحرّكاتها ومخططاتها الإرهابيّة وبعد التنسيق مع النيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب واستصدار الأذون القانونيّة المستوجبة.