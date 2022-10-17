سيدي بوزيد: 20 شخصا يقدمون ترشحاتهم للانتخابات التشريعية الى حدود الساعة 11 صباحا

بلغ عدد الذين قدموا ترشحاتهم للهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد للترشح للانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم، الى حدود الساعة 11 من صباح اليوم الاثنين، 20 شخصا، وفق رئيس الهيئة بوجمعة مشي

وذكر مشي في تصريح ل”وات”، ان عدد التزكيات قد بلغ الى حدود يوم امس الاحد 26 الف تزكية ل102 من المترشحين المفترضين.

يشار الى انه تم تخصيص القاعة الرياضية المغطاة، الشهيد محمد البراهمي بسيدي بوزيد، لقبول مطالب المترشحين للانتخابات التشريعية الخاصة بمختلف الدوائر الانتخابية بالولاية والتي ستتواصل الى غاية يوم 24 اكتوبر الجاري.

يذكر ان عدد الدوائر الانتخابية يبلغ بسيدي بوزيد 6 دوائر وهي دائرة سيدي بوزيد الغربية والهيشرية ودائرة سيدي بوزيد الشرقية وسوق الجديد ودائرة الرقاب والسعيدة واولاد حفوز ودائرة جلمة وسبالة واولاد عسكر ودائرة بئر الحفي وسيدي علي بن عون ودائرة منزل بوزيان والمكناسي والمزونة.