المنستير: قبول 11 ملف ترشح للانتخابات التشريعية إلى غاية العاشرة صباحا

انطلقت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير، اليوم الاثنين، بالقاعة الرياضية مصطفى بن جنات في عملية قبول مطالب الترشح للانتخابات التشريعية 2022 التي تتواصل إلى غاية يوم 24 أكتوبر الجاري، وفق رئيس الهيئة بليغ قاسم.

وبين ذات المصدر في تصريح ل”وات” ان الهيئة الفرعية بدأت منذ الساعة الثامنة صباحا في تقبل مطالب الترشح التي بلغ مجموعها إلى غاية الساعة العاشرة صباحا، 11 مطلب ترشح

ووقع توزيع أعوان الهيئة الفرعية حسب المهام الموكلة لهم والمتعلقة بالاستقبال والرقن والطباعة والمنظومة الإعلامية والسجلات والتثبت وتسليم وصولات ذكية، وبالتوازي ينظر مجلس المداولات في الوثائق الأصلية لتسهيل العملية بالنسبة للمترشحين

وبيّن قاسم أنّ الفترة من 17 الى 24 أكتوبر مخصصة لقبول الترشحات وتصحيح ملف المترشح حيث يقع تسليم المترشح وصلا ذكيا ينص على الوثائق الناقصة ويمكنه من استكمال الوثائق إلى غاية تاريخ 24 أكتوبر الجاري.

وعند انطلاق آجال البت التي تتواصل من 24 أكتوبر إلى غاية 31 أكتوبر الجاري، يقع النظر في الملف ويمكن للمترشح بطلب من مجلس مداولات الهيئة الفرعية للانتخابات، وفي حال وجود وثائق يمكن تصحيحها، أن يقوم بذلك في ظرف 48 ساعة، الا ان استكمال الوثائق يصبح خلال هذه الفترة غير ممكن، حسب رئيس الهيئة الفرعية.