مدننين الهيئة المستقلة لللانتخابات تتلقى 6 مطالب ترشح صباح الاثنين

تلقت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالمركز الجهوي لقبول الترشحات بالمركب الشبابي طريق جربة بمدنين 6 مطالب ترشح للانتخابات التشريعية مع بداية انطلاق عملية ايداع الترشحات صباح الاثنين على ان تتواصل العملية حتى يوم 24 اكتوبر الحالي.

وسبق انطلاق هذه العملية اعدادا لوجستيا وبشريا للفضاء المخصص لها والذي يتم اعتماده لاول مرة نظرا لضيق مقر الهيئة الى جانب التنسيق مع الادارات المتداخلة لحسن تجهيز المركز وتسهيل الاجراءات لضمان حسن سير العملية وقبول المترشحين بسلاسة وعلى قدم المساواة وفق رئيس الهيئة ،بلقاسم الهلالي.

واضاف ان عدد التزكيات التي تلقتها الهيئة حتى يوم امس بلغت 11002 تزكية منها 2681 بالدائرة الانتخابية بن قردان و2227 بالدائرة الانتخابية مدنين الشمالية و2146 بالدائرة الانتخابية مدنين الجنوبية سيدي مخلوف و1198 بالدائرة الانتخابية حومة السوق و1050 بالدائرة الانتخابية ميدون اجيم و668 بالدائرة الانتخابية جرجيس و316 ببني خداش.

اما عدد المترشحين المحتملين الذين تم تحديدهم عبر التزكيات فيبلغ 59 مترشحا يتوزعون حسب الدوائر الانتخابية بين 15 بالدائرة الانتخابية مدنين الجنوبية سيدي مخلوف و11 بدائرة بن قردان و10 عن كل من دائرة مدنين الشمالية ودائرة حومة السوق و7 مترشحين عن الدائرة الانتخابية ميدون اجيم و4 مترشحين من جرجيس ومترشحين اثنين ببني خداش.

ووصلت التحيينات للاشخاص الراغبين في تغيير مكان التصويت حتى يوم 13 اكتوبر 1403 تحيينا