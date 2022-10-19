هذا ما قرره القضاء في حق ابنة بن علي وزوجها..

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بعدم سماع الدعوى في حق غزوة بن علي ابنة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وزوجها سليم زروق بخصوص قطعة أرض اقتنياها بجهة الحمامات.

وتولت هيئة الدائرة الجنائية استنطاق غزوة بن علي وزوجها سليم زروق حول ما ورد في ملف القضية حيث أكدا أنهما احترما التراتيب القانونية المعمول باعتبار أنّ قطعة الأرض محلّ النزاع كانت مملوكة من طرف كهل أجنبي منذ ستّينات القرن الماضي بطريقة غير قانونية إلى أن تكفّلت وزارة أملاك الدولة بتسوية وضعيتها قبل عرضها للبيع وفق القوانين المعمول بها.

وترافع المحامون في حق منوبيها وساندوهما في تصريحاتهما وتمسكوا بالحكم بعدم سماع الدعوى في حقهما.

وإثر المفاوضة قضت هيئة المحكمة بعدم سماع الدعوى مع حفظ التهم في حق الرئيس الراحل بن علي بحكم الوفاة وفق ما اوردته موزاييك.