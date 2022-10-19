مجموعة الإمارات تدعو خبراء التكنولوجيا في تونس للانضمام إليها

دعت مجموعة الإمارات محترفي تكنولوجيا المعلومات في تونس ، الراغبين في تطوير مسارهم المهني إلى الانضمام للعمل لديها.

وتبدأ المجموعة حملة التوظيف في تونس بجلسة معلومات مفتوحة عبر الإنترنت ، للمتخصصين في التكنولوجيا يوم الثلاثاء 15 نوفمبر. انقروا هنا للتسجيل.

وتتطلع مجموعة الإمارات إلى توظيف أكثر من 800 خبير في تكنولوجيا المعلومات في الأشهر الستة المقبلة لتولّي مجموعة من الأدوار في هندسة البرمجيات والتطوير، والسحابة المختلطة والتسليم السريع وإدارة المنتجات التقنية ومقر العمل الرقمي والأمن السيبراني والهندسة المعمارية الحديثة والابتكار وإدارة الخدمات.

ويعمل فريق تكنولوجيا المعلومات في المجموعة على مشاريع متطورة بأحدث الأدوات والتقنيات عبر B2C وB2B، ويدعم وظائف وعمليات لأكثر من 40 علامة تجارية وشركة في دبي والعالم. وتتضمن بعض الأدوات والتقنيات والأنساق المتقدمة المتاحة لفريق تكنولوجيا المعلومات كلاً من: لغات البرمجة الحديثة والخدمات السحابية والخدمات الصغيرة، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات وتدفق الأحداث، والقياسات الحيوية بما في ذلك التعرف على الوجه، وتطوير المحمول والويب الأصلي، بما في ذلك ReactJS وJava و.NET والروبوتات وPython وDevOps.

ويقوم الفريق بتصميم وبناء وصيانة البرامج والأنظمة التي تقدم مساهمات حقيقية لإدارة العمليات وزيادة الإيرادات وتبسيط التكاليف ورفع كفاءة الأعمال والأفراد، وحتى الأفكار الرائعة للمشاركة الداخلية. وتشمل بعض المشاريع التي نفذها فريق تكنولوجيا المعلومات مؤخراً عمله حول إطلاق الدرجة السياحية الممتازة، منتج طيران الإمارات الجديد للبيع، وتحسين خدمات التموين باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، ودمج القياسات الحيوية في أكشاك الخدمة الذاتية، ونظام دناتا 1Cargo ونظام إدارة الموارد.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: “تُصنف دبي ضمن أفضل 10 مدن في العالم التي يطمح خبراء التكنولوجيا للعمل فيها وقيادة المبادرات وتطوير التطبيقات المستقبلية. نحن ناقلة عالمية رئيسية، لذلك فإننا نبحث عن تحسينات مستمرة للمنتجات وننشد الكفاءة عبر عملياتنا، ونستثمر في المستقبل للاستفادة من التطور التكنولوجي ورفع مهارات موظفينا. كما أننا حريصون على جذب المواهب للانضمام إلى مواردنا البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات. فلدينا مجموعة من مشاريع التكنولوجيا والابتكار المثيرة في طور الإعداد، والتي سيشكل بعضها أوجه العديد من عملياتنا وأنشطتنا اليومية. ونحن على ثقة من أن هذه المشاريع ستشكل حجر الأساس للوظائف التي يحلم بها محترفو التكنولوجيا”.

وسوف يحظى المرشحون بفرص هائلة لتقديم التقنيات المتقدمة وأحدث التطبيقات لعمليات طيران الإمارات، والشروع في تطوير واجهات عملاء مرنة وسهلة الاستخدام، عبر تحليل البيانات المتعمق وتنفيذ التعلم الآلي والروبوتات بالشراكة مع قادة الصناعة.