عاجل: اضراب بثلاثة ايام في وسائل النقل العمومية..

هدّد الاتّحاد الجهوي للشغل بتونس، في بيان اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، بدخول قطاع النقل في إضراب جهوي بثلاثة أيّام يحدّد تاريخها لاحقا ما لم تتّخذ الهيئة الإدارية لقطاع النقل التي ستنعقد يوم 21 أكتوبر الجاري، قرارا بتنفيذ إضراب قطاعي.

وقد تقرّر وفق ما جاء في اللائحة المهنية الصادرة عن أعضاء النقابات الأساسيّة لقطاع النقل بجهة تونس المجتمعين اليوم، تنفيذ وقفات احتجاجيّة من الساعة الرابعة صباحا إلى غاية الساعة السادسة صباحا كامل أيّام الأسبوع بداية من يوم الإثنين 24 أكتوبر 2022، وذلك بكافة أقاليم الحافلات وشبكة المترو بجهة تونس.

وعبّر أعضاء النقابات الأساسية لقطاع النقل بجهة تونس عن استنكارهم الشديد لما اعتبروه الوضع الكارثي الذي آلت إليه وضعية مؤسّسات القطاع وعن امتعاضهم من لامبالاة سلطة الإشراف تجاه التدهور المستمر لهذه الاخيرة، وفق ما جاء في نصّ البيان.