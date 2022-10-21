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ماهر مذيوب يفتح النار على وزير الداخلية توفيق شرف الدين..

2022/10/21 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

وجّه مساعد رئيس البرلمان المنحل، ماهر المذيوب، رسالة إلى وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، دعاه فيها إلى القيام بعمله “بلا نقص أو زيادة وبصفة محترفة والابتعاد عن الظلم”، وفق قوله.

وقال في رسالة وجهها لتوفيق شرف الدين اليوم الجمعة ونشرها على صفحته الرسمية في الفايسبوك :” إن أي تطرف أو مسارعة لخدمة أهداف سياسية مؤقتة، لا تفيد مهنيا، و لن تفيد سياسيا، و ستحاسب عليها انت و رئيسك، اليوم او غدا”.

وتابع مذيوب:”كل هذا العبث سيمر، و كل المحن سيتجاوزها الشعب التونسي و مؤسساته وقواه الوطنية الحية…

وفي ما يلي النص الكامل للتدوينة:

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