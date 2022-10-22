بنزرت: إيداع إجمالي 36 ملف ترشح للانتخابات التشريعيّة القادمة

بلغ عدد ملفات الترشح للانتخابات التشريعيّة القادمة المودعة لدى الهيئة الفرعية للانتخابات ببنزرت، 36 ملف ترشح، وذلك منذ انطلاق عملية قبول الترشّحات الاثنين المنقضي إلى حدود اليوم السبت، وفق ما أفاد به رئيس الهيئة الفرعيّة مجيب قديش.

وأوضح قديش، في تصريح لـ”وات”، أن ملفات الترشّح تتوزّع إلى 5 عن دائرة منزل بورقيبة تينجة، و4 عن دائرة بنزرت الشمالية، و7 عن دائرة العالية راس الجبل غار الملح، و3 عن دائرة أوتيك ماطر، و8 ترشح عن دائرة سجنان وغزالة وجومين، و4 عن دائرة بنزرت الجنوبية، و5 عن دائرة جرزونة منزل جميل.

من جهة أخرى، أدّى عضوا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد نوفل فريخة ومحمود الواعر، اليوم، زيارة اطلاع ومواكبة الى المكتب المركزي لقبول مطالب الترشحات بفضاء المركب الثقافي الشيخ ادريس ببنزرت المدينة، وتوقّفا على أهمّ الاستعدادات اللوجستية والبشرية بفضاء المكتب، وعلى سير عملية قبول ملفّات الترشحات.

وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمود الواعر، في تصريح إعلامي بالمناسبة، “إن الهيئة العليا وفروعها الجهوية على أتم الاستعداد للعملية الانتخابية في كامل مراحلها ومستعدة لكل السيناريوهات”، مؤكدا على دعم الهيئة العليا ومساندتها لكل الهيئات الفرعية الجهوية.

وأشار إلى تفاعل الهيئة الحيني والجادّ الى جانب النيابة العمومية والاجهزة الامنية بخصوص التجاوزات التي طالت عملية جمع التزكيات، بما اسهم في التصدي لهذه الاشكالية وحدّ من امتياز رؤساء البلديات المترشحين بشأن عملية جمع التزكيات.

يشار إلى ان المكتب المركزي لقبول الترشحات ببنزرت يضمّ حوالي 60 عونا مكلفا كل في مهامه بين قبول المطالب وارشفتها وغيرها من المهام الواجبة، كما تضمّ الدائرة الانتخابية بولاية بنزرت 7 دوائر هي دائرة بنزرت الشمالية، ودائرة بنزرت الجنوبية، ودائرة جرزونة ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان، ودائرة سجنان وجومين وغزالة، ودائرة منزل بورقيبة وتينجة، ودائرة ماطر وأوتيك، ودائرة غار الملح والعالية رأس الجبل والماتلين ورفراف.