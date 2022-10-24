سعيد طرف رئيسي فيها: حراك 25 جويلية يكشف عن مبادرة سياسية جديدة..

كشف الناطق الرسمي باسم حراك 25 جويلية محمود بن مبروك عن مبادرة سياسية جديدة يتم الاعداد لها بهدف اخراج تونس من الوضع الحالي الى بر الأمان على حد قوله.

وعن فحوى هذه المبادرة اكد المتحدث انه سيتم الاعلان عنها في التوقيت المناسب قائلا ” لدينا تطمينات ووعود جدية بأن هذه المبادرة ستخرج تونس الى بر الأمان والٱن هي في مرحلة المشاورات السرية مع عدد من الاطراف الوطنية في الداخل والخارج “.

وقال مبروك في تصريح لاذاعة شمس اف ام “يمكن القول بطريقة غير مباشرة أن هذه المبادرة رئيس الجمهورية هو طرف رئيسي فيها، وسيتم عرضها بصفة رسمية على الرئيس عند استكمال المشاورات الحالية .