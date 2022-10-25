الحامدي يفجرها ويفضح سبب التمديد في آجال الترشح للتشريعية..#خبر_عاجل

قال القيادي في حزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي انه تم تداول خبر مفاده وأن مترشحين من مساندي رئيس الجمهورية عجزوا عن جمع التزكيات وطالبوا بتمديد آجال قبول الترشحات للانتخابات التشريعية” مطالبا بالكشف عن أسماء الأشخاص الذين طالبوا بالتمديد.

واعتبر الحامدي، في تصريح لراديو ديوان أف أم، أن رئيس الجمهورية وظّف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتمرير أجندته الخاصة، حسب رأيه.

وأفاد بأن هيئة الانتخابات ليست مستقلة وهي أداة من أدوات مشروع قيس سعيد “الهلامي” لتكريس البناء القاعدي مضيفا أنها هيئة تبّرر الذهاب للانفراد بالحكم وصارت جزء من الحملة التفسيرية وتنشر عديد المغاالطات، على حدّ تعبيره.