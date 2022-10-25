أثار ضجة كبيرة: ظهور جديد للعراف كمال المغربي يفجر موجة من الانتقادات..

الكشف عن شبكة دولية في تونس الكبرى مختصة في تبييض الأموال

سعيد طرف رئيسي فيها: حراك 25 جويلية يكشف عن مبادرة سياسية جديدة..

عاجل: امضاء اتفاق الزيادة في الأجور لهذا القطاع..

الحامدي يفجرها ويفضح سبب التمديد في آجال الترشح للتشريعية..#خبر_عاجل

2022/10/25 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قال القيادي في حزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي انه تم تداول خبر مفاده وأن مترشحين من مساندي رئيس الجمهورية عجزوا عن جمع التزكيات وطالبوا بتمديد آجال قبول الترشحات للانتخابات التشريعية” مطالبا بالكشف عن أسماء الأشخاص الذين طالبوا بالتمديد.

واعتبر الحامدي، في تصريح لراديو ديوان أف أم، أن رئيس الجمهورية وظّف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتمرير أجندته الخاصة، حسب رأيه.

وأفاد بأن هيئة الانتخابات ليست مستقلة وهي أداة من أدوات مشروع قيس سعيد “الهلامي” لتكريس البناء القاعدي مضيفا أنها هيئة تبّرر الذهاب للانفراد بالحكم وصارت جزء من الحملة التفسيرية وتنشر عديد المغاالطات، على حدّ تعبيره.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn