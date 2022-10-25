صادم-في قليبية: يحاولون قتله حرقا..وهذه التفاصيل..

في حادثة صادمة اقدم مجموعة من الانفار بمدينة قليبية على محاولة قتل مواطن من خلال اضرام النار عمدا بجسده و بدراجته النارية ثم تحصنوا بالفرار.

وقد تمكنت فرقة الشرطة العدلية بمنزل تميم من القبض على نفرين من ذوي السوابق العدلية من ضمنهما المتورط الرئيسي (الذي اضرم النار بالمتضرر و دراجته النارية) كما تم حجز ادوات الجريمة و 3 دراجات نارية محل سرقة و الات حادة متمثلة في ( سكاكين و ساطور ).

كما تم أمس الإثنين القبض على 5 انفار آخرين متورطين في نفس القضية، ليتم تم الاحتفاظ بجميع الانفار الضالعين بعد مراجعة ممثل النيابة العمومية بنابل في شأنهم ومواصلة الابحاث.