السجن 15 سنة لطبيبة تونسية في السعودية: دعوات لسعيد للتدخل..

دعا رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير كل من رئيس الجمهورية والدبلوماسية التونسية إلى التدخل في قضية الإطار الطبي التي حكم عليها بالسجن 15 سنة جراء شارة اعجاب على تغريدة في تويتر تثمن مجهودات حزب الله.

وقال عبد الكبير خلال تصريح لاذاعة شمس أف أم اليوم الخميس، إن الإطار الطبي حوكمت وفقا للقانون السعودي الذي يعتبر حزب الله منظمة إرهابية، لافتا إلى أنه لم يتم انصاف المرأة في حق التقاضي.

وعبر عبد الكبير عن استيائه من تهاون الدولة التونسية على المستوى الديبلوماسي لمتابعة الملف، لافتا أن هذا النوع من القضايا عادة يتم حله ديبلوماسيا ويطرح في ظل العلاقة المشتركة بين البلدين.

وشدد عبد الكبير على ضرورة أن تضع الدبلوماسية التونسية هذا الملف ضمن اولوياتها خاصة وأن العلاقات الثنائية بين الطرفين طيبة، وفق تعبيره.

كما دعا مصطفى عبد الكبير كافة المنظمات الحقوقة الى تكثيف التواصل والتدخل في هذا الملف لتحقيق المراد بإطلاق سراح المرأة خاصة وأن القضية في الطور التعقيبي”.