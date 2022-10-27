خلال مداهمة أمنية بأريانة: الاطاحة بأحد مروّجي مخدّر الكوكايين..وهذه التفاصيل..

إثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة مفادها اندماج أحد المنحرفين في ترويج مخدّر “الكوكايين” بمقر إقامته بجهة أريانة الجديدة.

تم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة، وبالتنسيق مع النيابة العمومية تم مداهمة محل سكناه والقبض عليه أين عُثر بمنزله على عدد 03 كبسولات من مخدّر “الكوكايين” ، حوالي 68 غرام من ذات المخدّر ، ميزان إلكتروني صغير الحجم ومبلغ مالي قدره 380 دينار.

باستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بالمعني من أجل “استهلاك وترويج مادة مخدّرة” والأبحاث متواصلة.