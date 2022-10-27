عاجل: القضاء يوجه هذه التهم لسليم الرياحي..

قررت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة رجل الأعمال والرئيس السابق لجمعية النادي الإفريقي سليم الرياحي لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بالخيانة الموصوفة وغسيل الأموال.

ويتعلق ملف القضية بالتصرف المالي للهيئة المديرة التي ترأسها سليم الرياحي خلال فترة ترؤسه لجمعية النادي الافريقي.

وتجدر الإشارة الى أن الملف يتعلق بشكاية تم تقديمها منذ أعوام ضد سليم الرياحي حول إدارة فريق للنادي الافريقي وتسييره ماليا ليتم تعهيد فرقة مختصة من الحرس الوطني بالأبحاث الأولية قبل أن يتخذ قرار بفتح تحقيق قضائي تعهد به قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي للمالي والذي أصدر قرار ختم البحث القاضي باحالة الرياحي على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.