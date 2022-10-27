بين بنزرت وبن قردان: الاطاحة بـ 3 أشخاص من أجل تورطهم في قضايا ذات صبغة إرهابية

ألقت وحدات تابعة لإدارة الاستعلامات والأبحاث وإدارة مكافحة الإرهاب، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، القبض على ثلاثة أشخاص مفتش عنهم “من أجل تورطهم في قضايا ذات صبغة إرهابية”، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الحرس الوطني اليوم الخميس في بلاغ.

وأوضح في هذا الشأن أن دورية تابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنزرت تمكنت، ليلة البارحة، من إلقاء القبض على أحد متساكني منطقة سجنان محل ثمانية مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة “من أجل تورطه في قضايا حق عام والانتماء إلى تنظيم إرهابي”، وصادرة في شأنه أحكام بالسجن.

وألقت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش ومصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني ببنزرت، أمس الأربعاء، القبض على شخص أصيل الجهة مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل “الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي” ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنة، حسب ذات المصدر.

وتمكنت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن قردان ومصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني بمدنين، ليلة البارحة، من إلقاء القبض على شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة سنة.