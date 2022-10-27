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عاجل: معركة بين تلاميذ داخل ساحة المدرسة تنتهي بطعن تلميذ بآلة حادة..

2022/10/27 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تعرض تلميذ من مواليد 2006 ويدرس بالسنة الثامنة أساسي بالمدرسة الاعدادية ببنبلة، اليوم الخميس 27 أكتوبر، إلى الطعن بآلة حادة من طرف تلميذ آخر من مواليد 2007 ويدرس بالسنة السابعة أساسي من نفس المعهد وهو يجرى حاليا عملية جراحية بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة بعد أن تم نقله فى حالة حرجة إلى المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.

وحسب قناة التاسعة فقد تعرض التلميذ إلى 3 طعنات على مستوى أسفل القلب والرقبة والظهر بساحة المدرسة الإعدادية.

يذكر أن أسباب الاعتداء تعود إلى خلافات شخصية فى الحي، علما وأن عمليات البحث لا تزال متواصلة للقبض على الجاني، الذي تحصن بالفرار.

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